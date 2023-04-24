إزالة 12 حالة تعدٍ بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بالجيزة

تواصل محافظة الجيزة جهود مواجهة التعديات على الاراضي الزراعية بمراكز ومدن المحافظة خلال اجازة عيد الفطر المبارك وحملات الرصد والمتابعه للتعامل الفوري مع كافه التعديات وإزالتها في المهد.



وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتائج الحملات اليوم التي اسفرت عن ضبط وإزالة 12 حاله تعدي علي الأراضي الزراعية بمراكز الصف والعياط والبدرشين ومنشاة القناطر.



في مركز ومدينة البدرشين تم إزالة حالة تعدى على الأراضي الزراعية عبارة عن كارافان بغرض انشاء استوديو تصوير وتم الإزالة حتي سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.



كما قام مركز ومدينة الصف بإزالة ٦ حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بالبناء المخالف شملت إزالة حاله تعدي علي الارض الزراعية املاك الدولة بقرية عرب اسكر بالوحدة المحلية بالودي الي جانب إزالة حاله بقرية غمازة الصغرى وهي عبارة عن سور بالبلوك الأبيض بطول ١٠٠م بارتفاع ٣ م واخري علي مساحه ١٠٠م بنزله عليان وازاله بالمهد بناحية قرية عرب العيايده عبارة عن حوائط من البلوك الابيض ارتفاع ٣م على مساحة ٥٠م علي أرض أملاك دولة ولاية الإصلاح الزراعي وتمت الإزالة بالكامل.



كما شملت الحالات التي تم ضبطها وازالتها بمركز الصف إزالة مخالفه بناء مخازن علي ارض زراعية مساحه ٨٠ م مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف بالاضافه الى فك وإزالة شده خشبيه بناحيه منطقه الشرفا على مساحه ١٠٠ م بقرية الاخصاص .



وفي مركز ومدينة منشاة القناطر تم إزالة مخالفتين بناحية ابوغالب على مساحة كلية ٨٠م عباره عن منشأت بالطوب الابيض البلوك في المهد علي أراضي زراعية.



وفي مركز ومدينة العياط تم إزالة حالة تعدي بالبناء المخالفة عبارة عن اسوار على مساحة حوالى ٧٠م وإزالة صبة خرسانية لحجرة بمساحة بقرية ميت القائد .