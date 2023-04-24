بينهم تونسية.. إصابة 5 إثر انقلاب سيارة سفاري في بحر الرمال بسيوة

أصيب 5 أشخاص بينهم سائحة تونسية، اليوم الإثنين، إثر حادث انقلاب سيارة خلال رحلة سفاري في بحر الرمال بواحة سيوة، وتم نقلهم لمستشفى سيوة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

استقبل مستشفى سيوة المركزي بمحافظة مطروح، 5 أشخاص بإصابات متنوعة إثر حادث انقلاب سيارة في سيوة.

المصابون هم:

1 السيدة بن علي الحنيشي 53 سنة، تونسية الجنسية، تعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج.

2_ وفاء محمد السباعي 50 سنة، مقيمة طنطا الغربية، تعاني من اشتباه كدمه شديدة بالذراع.

3_ شوقي كمال العراقي غريب 68 سنة، مقيم طنطا الغربية، يعاني من كدمات بالجسم والوجه.

4_ رزق حميدة جبريل 30 سنة، مقيم سيوة مطروح، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج.

5_ شيماء السيد جمال 26 سنة، مقيم طنطا الغربية، تعاني من كدمات بالجسم والوجه.

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.