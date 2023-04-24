رباعي الأهلي يزين التشكيل المثالي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

تواجد 4 لاعبين من النادي الأهلي في التشكيل المثالي لجولة الذهاب بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الأداء المميز للفريق الأحمر.

وحقق الأهلي الفوز على الرجاء المغربي بهدفين نظيفين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت الماضي على استاد القاهرة الدولي.

وشهد التشكيل تواجد كلا من محمد عبدالمنعم ومحمد هاني وحندي فتحي ومروان عطية بالإضافة إلى 3 من ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، و2 من الترجي التونسي ومثلهما أيضا من سيمبا التنزاني.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، عن التشكيل المثالي لجولة الذهاب في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية "الترجي التونسي"



خط الدفاع: موديبا "ماميلودي صنداونز" - محمد عبد المنعم "الأهلي" - إينونجا "سيمبا التنزاني" - محمد هاني "الأهلي"



خط الوسط: موكوينا "ماميلودي صنداونز" - حمدي فتحي "الأهلي" - مروان عطية "الأهلي"



خط الهجوم: بيتر شيلولي "ماميلودي صنداونز" - باليكي "سيمبا التنزاني" - محمد علي بن حمودة "الترجي التونسي".