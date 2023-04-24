برلماني: عودة المصريين من السودان يؤكد قوة وريادة مصر

قال النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن وأمين قطاع الأعمال بأسيوط، إن عودة المصريين وغيرهم من السودان، يؤكد قوة الدولة المصرية وريادتها في المنطقة.

وقال الكحيلي في بيان له، إن مصر دائماً لا تنسى أبناءها في الداخل والخارج، كما أنها تفتح ذراعيها لكل الأشقاء في أي وقت، ولا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة.



وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مصر دائما تغلب العقل والحكمة في التعامل مع كل القضايا وتحافظ على أمنها القومي واستقرار المنطقة بأكملها، مؤكدا أن مصر تتخذ إجراءات وقرارات في المواقف الصعبة لا تستطيع بعض الدول الأوربية الإقدام عليها.

وأشار الكحيلي إلى أن هذا الأمر ليس بجديد على الدولة المصرية، التى سبق وأن أعادت المصريين من ووهان الصينية وقت أزمة كورونا، ومن ليبيا وغيرها من المناطق التى تشهد صراعات وحروب.



قال النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن وأمين قطاع الأعمال بأسيوط، إن عودة المصريين وغيرهم من السودان، يؤكد قوة الدولة المصرية وريادتها في المنطقة.

وقال الكحيلي في بيان له، إن مصر دائماً لا تنسى أبناءها في الداخل والخارج، كما أنها تفتح ذراعيها لكل الأشقاء في أي وقت، ولا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة.



وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مصر دائما تغلب العقل والحكمة في التعامل مع كل القضايا وتحافظ على أمنها القومي واستقرار المنطقة بأكملها، مؤكدا أن مصر تتخذ إجراءات وقرارات في المواقف الصعبة لا تستطيع بعض الدول الأوربية الإقدام عليها.

وأشار الكحيلي إلى أن هذا الأمر ليس بجديد على الدولة المصرية، التى سبق وأن أعادت المصريين من ووهان الصينية وقت أزمة كورونا، ومن ليبيا وغيرها من المناطق التى تشهد صراعات وحروب.