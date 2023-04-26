طوارئ في بعثة الأهلي بالدار البيضاء قبل موقعة الرجاء

رفع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر حالة الطوارئ داخل صفوف الفريق استعدادا لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي حقق الفوز بثنائية نظيفة في مباراة الذهاب على استاد القاهرة الدولي يوم السبت الماضي.

ويخوض الفريق الأحمر اول مران له في الدار البيضاء اليوم الأربعاء، بعد وصول بعثة الفريق إلى المغرب أمس الثلاثاء وسط حالة من التركيز على جميع اللاعبين للعودة ببطاقة التأهل إلى نهائي البطوله في رحلة استعادة اللقب والتتويج بالأميرة الأفريقية للمرة ال11 في تاريخ الأهلي.

وطالب السويسري مارسيل كولر لاعبي الفريق بنسيان نتيجة مباراة الذهاب والتركيز فقط في موقعة الإياب لتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل لنصف النهائي، خاصة أن فريق الرجاء المغربي سيقاتل بكل قوة وسيكون مدعوما بالجماهير الكبيرة في ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء يوم السبت المقبل.

وفرض الجهاز الفني للفريق حالة الطوارئ في مقر الإقامة للحفاظ على تركيز اللاعبين وعدم تسريب أخبار الفريق للإعلام المغربي والفريق المنافس وكذلك لإبعاد اللاعبين عن الشحن الجماهيري الكبير من جانب فريق الرجاء.

ويسعى مارسيل كولر خلال اليومين المقبلين للوقوف على خطة المباراة لمباغتت أصحاب الأرض بهدف مبكر لينهي على أمالهم في التأهل بعد الفوز ذهابا بهدفين.

من جانبه رصد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مكافأة خاصة للاعبين في حالة الفوز على الرجاء والتأهل لنصف النهائي، وأبلغ رئيس النادي بعثة الفريق الأول في المغرب برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة بالقرار لتحفيز اللاعبين قبل المباراة.

وتلقى الجهاز الفني للفريق دفعة قوية بعودة أحمد عبدالقادر من الإصابة التي غاب بسببها عن المباريات في الفترة الأخيرة.

في سياق مختلف يترقب مسئولو النادي الأهلي مصير التظلم الذي نقدم به النادي ضد عقوبة إيقاف محمود عبد المنعم كهربا 12 مباراة من جانب لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم على خلفية أحداث مباراة القمة الأخيرة.

ورغم أن التظلم أوقف تنفيذ العقوبة ضد كهربا الا ان ادارة النادي قدمت مذكرة قانونية تطالب فيها بإلغاء العقوبة.