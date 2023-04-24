ads
الثلاثاء 25 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالصور.. سلمى أبو ضيف تشارك جمهورها شخصيتها فى مسلسلها الجديد

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى والصور "إنستجرام" صور لها من شخصيتها فى مسلسلها الجديد "بين السطور" والذى سيتم عرضة خلال الفترة المقبلة.

وعلقت على الصور" مسلسل بين السطور
شخصية جديدة بإسم ملك شهاب 
تفتكروا ملك بتشتغل إية؟
ملك شهاب" .

المسلسل بطولة صبا مبارك، محمد علاء، وليد فواز، على الطيب، ناردين فرج، تأليف مريم نعوم والإخراج وائل فرج .

يذكر أن الفنانة سلمى أبو ضيف شاركت فى السباق الرمضانى المنقضى بمسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوى، أروى جودة، سلمى أبو ضيف، نضال الشافعى، جيهان خليل، حمزه العيلى، والإخراج ليث حجو .

received_202555375901102
received_202555375901102
received_9098261100244368
received_9098261100244368
received_1327096824816123
received_1327096824816123
سلمي ابو ضيف بين السطور