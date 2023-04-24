بالصور.. سلمى أبو ضيف تشارك جمهورها شخصيتها فى مسلسلها الجديد

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى والصور "إنستجرام" صور لها من شخصيتها فى مسلسلها الجديد "بين السطور" والذى سيتم عرضة خلال الفترة المقبلة.

وعلقت على الصور" مسلسل بين السطور

شخصية جديدة بإسم ملك شهاب

تفتكروا ملك بتشتغل إية؟

ملك شهاب" .

المسلسل بطولة صبا مبارك، محمد علاء، وليد فواز، على الطيب، ناردين فرج، تأليف مريم نعوم والإخراج وائل فرج .

يذكر أن الفنانة سلمى أبو ضيف شاركت فى السباق الرمضانى المنقضى بمسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوى، أروى جودة، سلمى أبو ضيف، نضال الشافعى، جيهان خليل، حمزه العيلى، والإخراج ليث حجو .

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