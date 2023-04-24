ads
الثلاثاء 25 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الصيني يؤكد استعداد بلاده لتعميق التعاون الدولي في مجال البيانات

الرئيس الصيني شي
الرئيس الصيني شي جين بينج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج استعداد بلاده لتعميق التعاون الدولي في مجال البيانات مع الدول الأخرى في إطار مبادرة التنمية العالمية.

جاء ذلك في رسالة تهنئة أرسلها الرئيس الصيني، اليوم الاثنين، إلى منتدى البيانات العالمي الرابع للأمم المتحدة، والذي ينعقد خلال الفترة من 24 حتى 27 أبريل الجاري في هانجتشو بمقاطعة تشجيانج شرقي الصين، وفقا لوكالة الأنباء الصينية.

وقال شي جين بينج "إن التنمية المستدامة هي الخيار الحتمي لازدهار المجتمع البشري وتقدمه، وإن تحقيق تنمية عالمية قوية وخضراء وصحية هو الطموح المشترك للشعوب في جميع أنحاء العالم".

وأوضح أن الصين تدعم أجندة 2030 للتنمية المستدامة وتنفذها، وتتمسك بفلسفة جديدة لتنمية مبتكرة ومنسقة وخضراء ومفتوحة ومشتركة، مؤكدا أن بلاده تحسن البنية التحتية الرقمية باستمرار، وتقوي بناء البيانات والقدرات الإحصائية، وتشارك ممارساتها وخبراتها بكل نشاط في مراقبة أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن الصين ستعمل مع دول أخرى للمساعدة في تعزيز تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة من خلال "حوكمة البيانات"، وبناء تعاون دولي مفتوح ومربح للجميع في مجال البيانات، وتعزيز التنمية والتقدم على نحو مشترك لجميع الدول.

الصين شي جين بينج