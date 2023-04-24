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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تعلن صد هجوم أوكراني على قاعدة أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات أوكرانية حاولت مهاجمة قاعدة أسطول البحر الأسود في مدينة سيفاستوبول باستخدام قوارب مسيرة، غير أنه جرى تدميرها جميعا، دون وقوع أية إصابات.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم /الإثنين/ - أن نظام كييف نفذ محاولة شن هجوم على قاعدة أسطول البحر الأسود في مدينة سيفاستوبول بمشاركة 3 زوارق سريعة مسيرة.

وأوضح البيان أنه: "عند اقتراب القوارب المسيرة من خليج سيفاستوبول تم تدميرها جميعا من قبل قوات الدعم المضادة للغواصات والتخريب. ولم تقع هناك إصابات".

وفي وقت سابق من هذا اليوم صرح حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف بأن أسطول البحر الأسود الروسي تمكن من التصدي لهجوم مسيرات مائية استهدفت المحيط الخارجي للمدينة.

وزارة الدفاع الروسية البحر الأسود كييف