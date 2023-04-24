مدير مستشفى الفيوم العام: مريض "البالونة" مصاب بثقب في الرئة ونفخها علاج له

بعدما سادت حالة من السخرية والجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي"فيس بوك" من أهالي محافظة الفيوم، بسبب إنتشار صورة لمريض بمستشفى الفيوم العام، يقوم بنفخ بالونة العيد وسط تجمع مسؤولي الصحة بالمحافظة، خلال أيام عيد الفطر خلال جولة لمتابعة سير العمل وزيارة المرضى بأقسام المستشفى.



وأوضح الدكتور محمد الدمرداش في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"حقيقة واقعة الصورة التي أجتاحت فيس بوك من السخرية بالتعليقات التي تضمنت نقد جارح وبعضها حملت السباب، بأنه خلال مرور لجنة يترأسها وكيل وزارة الصحة الدكتور حاتم جمال والدكتور محمد عبد التواب زايد على المرضى خلال أيام عيد الفطر المبارك والأطمئنان على المرضى والأحتفال معهم بأجواء العيد وأعطائهم هدايا وعيدية في ظروف مغلفه من أحد الجمعيات الخيرية وصندوق المستشفى .

وأضاف مدير مستشفى الفيوم العام بأن الصورة الملتقطة لمريض بقسم الجراحة رجال بالمستشفى ينفخ بالونة حمراء ،كانت من ضمن وضرورية علاجه الأساسية لتعرضه لحادث نتجه عنه ثقب في الرئة، مما يستدعى أسترخاء عضلة القلب وأيضا الرئة وتجديد التنفس إليها عن طريق نفخ البلالين من قبل عيد الفطر ، مشيرا بأن اللجنة تصادفت مرورها على هذا المريض، فقامت بالأطمئنان عليه وقيامه بتجربة الشهيق والزفير عن طريق نفخ بالونة .

ولفت"الدمرداش" بأن ما قاموا به مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إستياءهم لما حدث دون فهم لحقيقة الأمور ، ومشاركة المرضى بألتقاط بعض الصور ما هي إلا تعبير عن فرحة العيد دون إجبار لأحد على التصوير عند توزيعها عليهم في المستشفى احتفالًا بعيد الفطر المبارك.

جدير بالذكر أن الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، قام بجولة تفقدية لزيارو لمرضى داخل الأقسام ، وخاصة الطوارئ لتقديم التهنئة بحلول العيد الفطر المبارك، حيث قدم بلالين هدية لكل المرضى وبعض الهدايا العينية.



وجاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، زار الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، يرافقه أحمد عرابي مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي، مصابي حوادث الطرق، ومرضى الحروق، والعظام، والجراحة، المحجوزين بمستشفى الفيوم العام، للاطمئنان على صحتهم وتهنئتهم وذويهم، بعيد الفطر المبارك، ومنحهم العيديات، والهدايا العينية، وسط فرحة عارمة انتابت الحضور.

وعقب ذلك زار وكيل وزارة الصحة، ومدير إدارة الجمعيات، الأطفال الأيتام بدار عائشة حسانين، لتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الفطر، ومنحهم الهدايا والعيديات لإسعادهم وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم.