بمناسبة عيد ميلادها.. بدريه طلبة تشارك جمهورها الاحتفال وتكشف عن عمرها

نشرت الفنانة بدرية طلبة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي والصور "إنستجرام" صورة "لتورتة" بمناسبة عيد ميلادها اليوم.

وعلقت على الصورة "عيد ميلادي الـ...... احسبوها أنتو بقي شوفو كفين جنب بعض يعملوا كام سنة" .



وانهالت عليها التعليقات بالتهنئة وكانت أبرزها من الوسط الفنى الفنانة آيتن عامر، سليمان عيد، تامر شلتوت، وجاءت تعليقات المتابعين بكتابة عمرها ٥٥ متمنين لها الصحه ودوام النجاح .

يذكر أن الفنانة بدرية طلبة تشارك فى الموسم السينمائى الحالى بفيلم "ساعة إجابة" بطولة سوسن بدر، غادة عادل، محمد ثروت، بدرية طلبة، آيتن عامر، إيمان السيد، شريف سلامة والإخراج مصطفى أبو سيف .