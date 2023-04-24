الأمم المتحدة تحتفي بأسبوع التمنيع العالمي

تحي منظمة الأمم المتحدة بداية من هذا اليوم 24 أبريل من كل عام أسبوع التمنيع العالمي تحت عنوان “اللقاحات تحقق الغرض، محميون معاً”، ويهدف أسبوع التمنيع العالمي الذي يحتفل به في الأسبوع الأخير من أبريل إلى التشجيع على استخدام اللقاحات لحماية الناس من الأمراض أيَّا كانت أعمارهم، وينقذ التمنيع ملايين الأرواح كل عام، وهو تدخل صحي معترف به على نطاق واسع بوصفه واحدا من أنجح التدخلات الصحية وأعلاها مردودية في العالم.

ومع ذلك لايزال هناك ما يقرب من 20 مليون طفل غير مطعمين على الإطلاق أو غير مطعمين بالكامل في عالم اليوم، وموضوع هذا العام هو “محميون معاً، اللقاحات تحقق الغرض”، وستحتفي الحملة بأبطال اللقاحات من جميع أنحاء العالم بدءا بالآباء وأفراد المجتمع وانتهاء بالعاملين الصحيين والمبتكرين الذي يساعدون في ضمان احتمائنا خلف درع اللقاحات الحصينة.