بمقر النقابة.. جلسة مناقشة مقترحات الصحفيين في الحوار الوطني الأربعاء

دعا مجلس نقابة الصحفيين بقيادة الكاتب الصحفي خالد البلشي اعضاء الجمعية العمومية في تمام الساعة الرابعة مساءً مساء يوم الاربعاء المقبل لجلسة مناقشة مقترحات الصحفيين في الحوار الوطني.

وجاءت نص الدعوة كالاتي:

"الزميلات والزملاء الكرام أعضاء الجمعية العمومية:

يدعوكم مجلس نقابة الصحفيين للمشاركة في جلسة مناقشة المقترحات المقدمة للحوار الوطني قبل تقديمها بشكل نهائي إلى الأمانة العامة للحوار الوطني وذلك في تمام الساعة الرابعة عصر بعد غدٍ الأربعاء 26 أبريل الجاري.

ويأتي الاجتماع في إطار تنفيذ قرارات الجمعية العمومية في انعقادها الأخير يوم ١٧ مارس الماضي، والتي تضمنت تكليف مجلس النقابة المنتخب بتقديم رؤية النقابة للحوار الوطني.

ويناقش الاجتماع المقترحات التي تم تقديمها من الزملاء للخروج برؤية النقابة في إطار المحاور التالية:

أولًا- محور التشريعات والحريات، ويشمل القوانين واللوائح ذات الصلة بالصحافة؛ مؤسساتٍ وممارسةً مهنيةً ونقابةً.

ثانيًا- محور الأوضاع الاقتصادية الواجب توافرها تشريعيًّا أو تنفيذيًّا؛ لتسهيل عمل الصحفيين، وتوفير شروط عمل تناسب مهنتهم وظروفهم بصورة مستقرة، وتحسين بيئة العمل.

ثالثًا- محور الممارسة المهنية، ويشمل المقترحات المتعلقة بإتاحة ممارسة مهنية جادة وحرة وقادرة على أداء رسالة مهنتنا السامية تجاه المجتمع.

رابعًا- محور أوضاع صناعة الصحافة، ويشمل الحلول المقترحة لأزمة صناعة الصحافة".



