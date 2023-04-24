غدًا.. انطلق احتفالات العيد القومي لشمال سيناء

استعدت محافظة شمال سيناء بدءا من غدا الثلاثاء للاحتفال بالذكري 41 لتحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة من خلال فاعليات أعلنت عنها محافظة شمال سيناء بافتتاحات تنموية عديدة ومهرجانات رياضية منها سباق الهجن واحتفالات فنية كبيرة يحييها عدد من نجوم الفن في مصر منهم الفنان محمد منير الذي يحيي حفل فني كبير بمدينة العريش.



وأعلنت محافظة شمال سيناء تفاصيل برنامج الفعاليات التي تنطلق غدًا الثلاثاء 25 أبريل من أمام ديوان عام المحافظة بوضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول وافتتاحات المشروعات الجديدة بمدينة العريش وهي مدرسة المجاهد محمد الغول بمنطقة السبيل ومدرسة يوسف الصديق بمنطقة ابنى بيتك الجولف وتسليم قطع أراض ورخص مباني للأهالي بمنطقة الميناء، وحفل تخريج دفعة القابلات التابعة لمديرية الصحة.

وتنطلق الاحتفالات أيضا خلال يوم الأربعاء 26 أبريل بقرية الروضة وتفقد مركز شباب شهداء الروضة ومشروعات مبادرة حياة كريمة وانطلاق ماراثون الرياضة من أجل التنمية.

كما تنطلق فعاليات سباق الهجن تتضمن فقرة فنية للفنان هيثم نبيل واستعراض الهجن والمرحلة الأولى من سباق الهجن وافتتاح معرض المنتجات التراثية واليدوية وعروض للثقافة.



وتشهد جامعة سيناء بالعريش الحفل الفني لفرق مراكز الفنون والشعب الفنية بجامعة سيناء والشباب والرياضة وحفل استعراضي لفرق الفنون الشعبية بينما يشهد يوم الخميس الموافق 27 أبريل لقاء رياضي ومباراة شاطئية وافتتاح المكتبة العامة ومكتبة الطفل بالضاحية، وتفقد محطة تحلية مياه قبر عمير ونموذج بئر مياه للري بقبر عمير والشلاق والخروبة ووضع حجر أساس مديرية الشباب والرياضة وإفتتاح الملعب الخماسي لنادي نجمة سيناء وتفقد الاستاد الرياضي والعروض الفنية والرياضية بالصالة المغطاة، وتفقد الأنشطة الرياضية الخارجية، وختام مهرجان الهجن وتوزيع الجوائزوحفل ساهر يحييه من الفنانين هيثم نبيل ومحمود ياسين التهامي ومحمد منير.



أما يوم الجمعة 28 أبريل يشهد نقل صلاة الجمعة على الهواء والاحتفال بيوم الشهيد وتنتقل الإحتفالات يوم اما يوم السبت 29 أبريل وفي مدينة بئر العبد تنطلق أفتتاحات موسم صيد بحيرة البردويل من مرسى التلول ووضع حجر أساس المدرسة البحرية التلول وإفتتاح المجمع الأزهرى وتفقد قرى الصيادين بإغزيوان .

وفي يوم الأحد 30 أبريل تشهد مدينة الشيخ زويد إفتتاح محطة وقود الخروبة والوحدة الصحية بالخروبة ومحطة تحلية مياه قبر عمير والوحدة الصحية بقبر عمير ومدرسة الشلاق الإعدادية ومحطة تحلية مياه الظهير ومدرسة المعنية للتعليم الأساسي.