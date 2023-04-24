مطالبة سفينة سياحية بمليون دولار بعد أن خزنت جثة في ثلاجة بدل المشرحة

في واقعة غريبة من نوعها واجهت شركة سيلبرتي للرحلات البحرية دعوى قضائية مقامة من سيدة وعائلتها بفلوريدا، تتهم فيها سفينة سياحية بتخزين زوجها بشكل غير صحيح وليس بمشرحة ثلاجة السفينة.

وهي أرملة المدعو روبرت.ل. جونز حيث اتهمت الشركة بتخزين الجثة بشكل غير سليم ما أدى إلى تحللها، مماحرم العائلة من تنظيم جنازة مفتوحة للراحل. وتطالب عائلة جونز بتعويضات لا تقل عن مليون دولار.

وتوفي جونز بعد حدوث أزمة قلبية على متن Celebrity Equinox في أغسطس الماضي 2022، التي كانت مسافرة إلى ميناء Fort Lauderdale في شرق الكاريبي.

ووفقا للدعوى القضائيةالمقامة ، بعد وفاة جونز، أبلغت زوجته مارلين بخيارين: إخراج الجثة من السفينة في سان خوان، بورتوريكو، أو تخزينها في السفينة حتى الوصول إلى ميناء لودرديل بعد ستة أيام. واتخذ القرار بالتخزين.

وبعد الوصول إلى فورت لودرديل، لم يعثر على الجثة في مشرحة السفينة، و اتضح أنها نقلت في وقت غير معروف إلى ثلاجة في السفينة، لم تكن حرارتها مناسبة لتخزين جثة لمنع تحللها، حسب موقع بيبول.