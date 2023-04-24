صور| السيطرة على حريق بمزرعة نخيل بقرية القلمون في الوادي الجديد

سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، على حريق في مزرعة نخيل بإحدى قرى مركز الداخلة.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في مزرعة نخيل بقرية القلمون بمركز الداخلة.

تبين نشوب حريق بمزرعة نخيل على مساحة 2 فدان بقرية القلمون بمركز الداخلة، وانتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء لموقع الحريق وجرت السيطرة عليه وإخماد ألسنة النيران دون خسائر بشرية أو مادية.

كما دفعت الوحدة المحلية لمركز الداخلة سيارات فنطاس مياه لموقع الحريق للمساهمة في إخماد النيران وجاري حاليًا أعمال التبريد للحريق، فيما تحرر محضر بالحريق وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

السيطرة على حريق بمزرعة نخيل بقرية القلمون في الوادي الجديد (1)

السيطرة على حريق بمزرعة نخيل بقرية القلمون في الوادي الجديد (2)

السيطرة على حريق بمزرعة نخيل بقرية القلمون في الوادي الجديد (3)