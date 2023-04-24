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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزارة الرياضة: حالة واحدة لتعين لجنة مؤقتة لإدارة الزمالك

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
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كشف مصدر خاص داخل وزارة الشباب والرياضة ان هناك حالة واحدة لتعين لجنة موقتة لإدارة نادي الزمالك بعد عزل مرتضي منصور تنفيذا للحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري 
واضاف المصدر فى تصريحات خاصة للبوابة نيوز أن أستقالة مجلس إدارة نادي الزمالك هو الحالة الوحيدة لتعين لجنة موقتة حتي أقرب جمعية عمومية والدعوة لانتخابات داخل القلعة البيضاء.


وكانت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي،  اصدرت قرارها التنفيذي رقم ٥٠٠ لسنة ٢٠٢٣ بتفيد الحكم الصادر من محكمه القضاء الاداري في الدعاوي ارقام ٧٠٤٥١، ٧٠٤٥٢، ٧٠٤٥٦، ٧٠٤٥٨ لسنة ٧٦ ق، باعتبار منصب رئيس نادى الزمالك شاغرا وعزل مرتضي منصور.
 

وكلفت الوزارة مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بتنفيذ القرار.

وأصدرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة قرارها التنفيذي رقم  ٢٣٣ لسنه ٢٠٢٣ بمضمون هذا الحكم وقامت بإخطار نادي الزمالك للألعاب الرياضية لتنفيذ هذا الحكم وتكليف مجلس الاداره بتعيين قائما باعمال رئيس مجلس الاداره، وذلك لأقرب جمعية عمومية عادية بها بند انتخاب، وذلك لاستكمال مدة مجلس الإدارة في دورته الحالية ٢٠٢١/٢٠٢٥ وتم توجيه كافه جهات المديرية بمتابعة تنفيذ أحكام هذه القرارات.

لجنة مؤقتة لإدارة الزمالك وزارة الشباب والرياضة احمد محمدي اشرف صبحي مرتضى منصور