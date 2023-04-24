ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادر 6 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 40 سفينة.

‏وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23364 طنا تشمل: 1200 طن يوريا و1000 طن سلك معدنى و11522 طن كلينكر و 9642 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43777 طن تشمل : 7907 طن خردة و 1560 طن مولاس و 5861 طن قمح و 1700 طن أرز و 4544 طن حديد و 20405 طن ذرة و 1800 طن زيت طعام.

و بلغت حركة الصادر من الحاويات 395 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 135 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3759 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 176958 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 124762 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1364 طن قمح متجه إلى امبابه ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2270 شاحنة .

شاركت هيئة ميناء دمياط فى فاعليات النسخة الثانية من منتدى هامبورج البحرى الذي استضافته مدينة هامبورج الألمانية ، حيث مثل هيئة ميناء دمياط فى فاعليات المنتدى السيد اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، كما رافقه خلال الزيارة العميد ياسر الصبان رئيس الإدارة المركزية للحركة والمناطق بالهيئة.

وقد تضمنت الفاعليات مشاركة رئيس مجلس الإدارة فى الحلقات النقاشية الرئيسية للمنتدى ذات الصلة بكيفية الارتقاء بصناعة النقل البحرى على مستوى العالم، وتناولت عدداً من الموضوعات الهامة على رأسها الجهود المبذولة للحد من الانبعاثات الكربونية