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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ السيسي والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء الغالية

الدكتور أندرية زكي
الدكتور أندرية زكي
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بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى، بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء.

وقال رئيس الإنجيلية فى برقية التهنئة: "باسمي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدني أن أبعث لفخامتكم والشعب المصري العظيم بخالص التهنئة بذكرى تحرير سيناء الغالية، الأرض الغالية على قلوب المصريين، والتي شهدت بطولات جنودنا البواسل من شهداء القوات المسلحة، لتحرير أرض بلادنا كاملة".

كما أرسل أيضًا برقية تهنئة مماثلة للفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ذكرى تحرير سيناء - الرئيس عبدالفتاح السيسي