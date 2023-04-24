سينما الشعب في عيد الفطر.. إيرادات تخطت النصف مليون جنيه

شهدت المواقع الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، خلال الأيام الثلاثة الماضية، إقبالا جماهيريا كبيرا على عروض "سينما الشعب"، التي تُقدم خلالها الهيئة أفلام موسم عيد الفطر بأسعار مخفضة للجمهور ب 19 موقعًا ثقافيًا في 17 محافظة، وتخطى إجمالي الإيرادات النصف مليون جنيه.

وقال المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة: "وصل إجمالي الإيرادات ل 551440 جنيهًا ، خلال أيام عيد الفطر المبارك، وهو رقم كبير مقارنة بسعر التذكرة المنخفض نسبيًا، مشيرًا إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بهذا المشروع الذي يهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لدور العرض السينمائي في المواقع الثقافية التابعة للهيئة، وخاصة بالمحافظات، وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية وعودة الجمهور السينمائي من الأسر المصرية إلى قاعات العرض السينمائي".

من جهته قال الفنان تامر عبد المنعم، المدير التنفيذي لمشروع "سينما الشعب": لقد شهد موسم العيد إقبالًا جماهيريًا غير مسبوق على عروض سينما الشعب، حيث رفعت سينمات الإسكندرية وأسيوط وطنطا بالإضافة إلى السادات، وشبين الكوم بمحافظة المنوفية، لافتات كامل العدد في أغلب حفلاتها، مشيرًا إلى أن العروض ستتواصل خلال الأيام القادمة استكمالًا لموسم عيد الفطر بأسعار مخفضة للجمهور.

وتقدم الهيئة أفلام عيد الفطر بسينما الشعب في كل من: قصر ثقافة الزقازيق، والمركز الثقافي بكفر الشيخ، وقصر ثقافة قنا، وقصر ثقافة الأقصر، وقصر ثقافة أسيوط، وسينما هيبس بالوادي الجديد، وقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، والمركز الثقافي بطنطا، وسينما السادات بالمنوفية، وقصر ثقافة شبين الكوم، وقصر ثقافة دمنهور، ومسرح 23 يوليو بالمحلة، وقصر السينما بجاردن سيتي، وقصر ثقافة روض الفرج، وقصر ثقافة شرم الشيخ، وقصر ثقافة السويس، وقصر ثقافة بورسعيد، وقصر ثقافة العريش، وقصر ثقافة الإسماعيلية.

وتقام الحفلات بجميع المواقع المشار إليها في المواعيد التالية " 10 صباحا، 12 مساءً، 2 مساءً، 4 مساءً، 6 مساءً، 8 مساءً، 10 مساءً، 12 منتصف الليل"، وسعر التذكرة خلال العيد 40 جنيهًا لكل الحفلات.