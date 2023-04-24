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الثلاثاء 25 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة الدقهلية: 45 جولة مرورية على المستشفيات واستقبال 15ألف حالة خلال عطلة العيد

جانب من الجولات التفقدية
جانب من الجولات التفقدية
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أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية فى بيان له اليوم أن جميع المستشفيات التابعة لمديرية الصحة تستقبل مرضاها على مدار الساعة لخدمة المواطنين مع التأكيد على جودة الخدمات الطبية المقدمة وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى أثناء أجازة عيد الفطر المبارك.

ومن جانبها قالت الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجى إنه تم استقبال 15375 حالة بأقسام الاستقبال والطوارىء فضلاً عن دخول نحو 729أخرى إلى الاقسام الداخلى والرعايات المركزه والحضانات خلال عطلة العيد.

من ناحيته أضاف الدكتور السيد فاروق  مدير إدارة المستشفيات أنه تم, خلال أجازة عيد الفطر  إجراء 2090 حالة اشعة عاديةو551حالة اشعة مقطعية يضاف إلى ذلك نحو 175 عملية جراحية كما تم تكثيف المرور الاشرافي لفرق الطب العلاجى وإدارة المستشفيات والرعاية العاجله والأمراض الصدريه والحميات ليصل إلى  45 جولة تفقدية  حتى الان لافتاُ إلى انتظام العمل بعدد 30مستشفي تابعة .

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الدقهلية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة صحة الدقهلية عيد الفطر المبارك وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية