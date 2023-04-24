صحة الدقهلية: 45 جولة مرورية على المستشفيات واستقبال 15ألف حالة خلال عطلة العيد

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية فى بيان له اليوم أن جميع المستشفيات التابعة لمديرية الصحة تستقبل مرضاها على مدار الساعة لخدمة المواطنين مع التأكيد على جودة الخدمات الطبية المقدمة وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى أثناء أجازة عيد الفطر المبارك.

ومن جانبها قالت الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجى إنه تم استقبال 15375 حالة بأقسام الاستقبال والطوارىء فضلاً عن دخول نحو 729أخرى إلى الاقسام الداخلى والرعايات المركزه والحضانات خلال عطلة العيد.

من ناحيته أضاف الدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات أنه تم, خلال أجازة عيد الفطر إجراء 2090 حالة اشعة عاديةو551حالة اشعة مقطعية يضاف إلى ذلك نحو 175 عملية جراحية كما تم تكثيف المرور الاشرافي لفرق الطب العلاجى وإدارة المستشفيات والرعاية العاجله والأمراض الصدريه والحميات ليصل إلى 45 جولة تفقدية حتى الان لافتاُ إلى انتظام العمل بعدد 30مستشفي تابعة .

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