خلال أيام العيد.. رفع 26 ألف طن مخلفات صلبة و 76 طن مخلفات خطرة بالإسكندرية

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكليف التنفيذيين بزيادة معدلات رفع القمامة خلال أيام عيد الفطر المبارك علي أن يكون رفع القمامة بشكل دوري وسريع لتقليل تواجدها بالشوارع ، مؤكدا على ضرورة ظهور المدينة بشكل يليق بها امام أهلها وزوارها.

وتابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد مع رؤساء الاحياء وبالتنسيق مع شركة نهضة مصر أعمال رفع القمامة من الشوارع ،وكذلك تطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها.

ورفعت الشركة 26 ألف طن مخلفات صلبة، ونحو 76 طن من المخلفات الطبية الخطرة ، كما كثفت الأحياء حملات النظافة والتطهير على مدار اليوم للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة وحرصا علي الصحة العامة للمواطنين.