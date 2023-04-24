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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الجيش السوداني: الموقف العملياتي مستقر وقواتنا تواصل توسيع نطاق تأمين منطقة الخرطوم

الجيش السوداني
الجيش السوداني
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أكد الجيش السوداني، أن الموقف العملياتي مستقر والقوات تواصل توسيع نطاق تأمين منطقة الخرطوم بالتدريج، وذلك وفقا لما نقلته فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين.

وأضاف الجيش السوداني، أن قوات الدعم السريع تحتمي بالتجمعات السكنية وتتخذ المواطنين دروعا بشرية، مطالبا أفراد الدعم السريع بالانضمام إلى القوات المسلحة والخروج من دائرة التمرد.

وفي سياق متصل، نفى متحدث الجيش السوداني ما يدار حول سيطرة المتمردين على القصر الجمهوري، قائلا “لا صحة لسيطرة قوات الدعم السريع على القيادة العامة أو القصر الجمهوري”.

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