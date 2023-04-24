الإسكندرية تواصل استقبال المواطنين ضمن مبادرة " العيد أحلى بمراكز الشباب"

تواصل مراكز الشباب بمحافظة الإسكندرية استقبال المواطنين من كافة الفئات والمراحل العمرية ، ضمن فعاليات المبادرة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديريه الشباب والرياضه برئاسه الدكتوره صفاء الشريف ،تحت عنوان " العيد أحلى بمراكز الشباب" لإدخال البهجة والسرور على المواطنين والشباب أثناء عيد الفطر المبارك، تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأثنى المحافظ "على المبادرة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحى ، بهدف تحقيق استراتيجية الوزارة في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تسعى لبناء الشخصية المصرية، كونها مراكز تنويرية جاذبة للنشء والشباب ، وتعزيز الدور المجتمعي لمراكز الشباب في مجال تقديم خدمة للنشء والشباب والمواطنين، وإتاحة الفرصة أمامهم لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية.

وكلف اللواء محمد الشريف المختصين بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب بالإسكندرية لاستقبال المواطنين، وإتاحة كافة الخدمات بالمراكز أمام الأعضاء والوافدين عليها باعتبار تلك المراكز متنفساً شبابياً ورياضياً واجتماعياً للمواطنين.

وقالت الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية إن مراكز الشباب بالاسكندريه استقبلت مليون و 656 ألف من الجماهير والأعضاء والمصطافين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث استقبلت مراكز الشباب خلال اليوم الأول من العيد نحو 505 ألف مواطن ، وفى اليوم الثانى نحو 565 ألف ، وفى اليوم الثالث نحو 502 الف مواطن، و ذلك من خلال المبادرة التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضه تحت شعار " العيد أحلى بمراكز الشباب".



وتضمنت فاعليات المبادرة تنفيذ " يوم ترفيهي لأهالينا القاطنين في النطاق الجغرافي لمركز الشباب و التى تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عليهم من خلال تنفيذ عدد من الانشطة داخل مراكز الشباب وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور و تتنوع بين العاب رياضية وانشطة ترفيهية وملاهي أطفال، وتوزيع هدايا على الأطفال وامتدت الاحتفالات من داخل المركز إلى الشوارع والمناطق المحيطة بالمركز لمشاركة الأهالى والمواطنين فرحتهم بالعيد .