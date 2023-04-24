برلماني: نجاح عودة المصريين من السودان دليل قوة الدولة المصرية

قال النائب محمد سعد عوض الله، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مصر استطاعت أن تثبت أمام العالم حرصها على الحفاظ على حياة وأرواح أبنائها سواء بالداخل أو الخارج، مشيرًا إلى أن عودة المصريين من السودان يؤكد حرص الدولة على حياة مواطنيها، وإنه دليل قاطع على قوة الدولة والدبلوماسية المصرية.

وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الرئيس السيسي يعمل في صمت بعيدا عن الضجيج، مشيرًا إلى أنه كان هناك تخوفات من عدم عودتهم إلا أن الرئيس السيسي وبحكمته المعهودة استطاع أن يعود بهم إلى أرض الوطن سالمين مما يؤكد حكمته في إدارة الملفات الخارجية.

وأكد النائب محمد سعد عوض الله، أنه علينا أن لا نقلق علي بلادنا، فمصر في أيد أمينة تحافظ وتحمي جميع أبنائها ، فمهما واجهنا من أزمات خلفنا قيادة حكيمة ورشيدة وقادرة على حماية المصريين في الداخل والخارج.

