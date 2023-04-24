نتائج استبيان صورة المرأة في دراما رمضان 2023

أعلن المجلس القومي للمرأة، نتائج استبيان صورة المرأة في أعمال رمضان 2023، حيث أوضح المجلس أنه للعام الثالث على التوالي تحرص لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة على استطلاع آراء المشاهدات عن الصور الدرامية للمرأة التي تم تقديمها من خلال ما يعرض في شهر رمضان، وجاء الاستبيان ليعطي بعدا آخر للتقرير العلمي الذي يحلل ويصف المحتوى الإعلامي من خلال دراسة مسحية "كمية وكيفية".

وكشفت الدكتورة سوزان القلينى عضوة المجلس القومي للمرأة ورئيسة لجنة الإعلام، أن الاستبيان تم تصميمه للوقوف على مستوى رضا المرأة عن هذه الأعمال وانعكاسها علي صورة الذات لديها، فضلا عن مؤشرات حول الصورة الإعلامية للمرأة وانعكاسها على صورتها الذهنية ومدى واقعية القضايا والنماذج المقدمة من خلال هذه الأعمال.

وأشارت الدكتورة سوزان القلينى، إلى أن نتائج الاستبيان هذا العام خلصت إلى مجموعة من المؤشرات من أهمها :

-اعتماد المشاهدات على شاشات التليفزيون للمتابعة بنسبة ٦٩٪ بينما جاءت المنصات المدفوعة مثل شاهد و Watch IT في المرتبة الثالثة بنسبة ٣٠٪ بعد المواقع المجانية المقرصنة للمحتوى بنسبة ٣٥٪ وهو ما يقارب نسب العام الماضي مع اختلاف ضئيل يقل بنسبة لا تتعدى ال٥٪ ، حيث ترى المشاهدات وجود اختلاف بين ما يعرض من محتوى المسلسلات نفسها بين شاشات التليفزيون والمنصات بنسبة ٣٧٪ حيث تحذف بعض المشاهد علي شاشات التليفزيون بينما تعرض كاملة دون حذف على المنصات، ويذكر أن المشاهدات اهتمت خلال رمضان 2022 بمتابعة المشاهد المحذوفة بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في المسلسلات علي المنصات

وأشارت الدكتورة سوزان القلينى، إلى ثبات رضا المشاهدات عن الصورة المقدمة للمرأة غي المسلسلات بنسبة ٥٣٪ كالعام الماضي خاصة و أن أعمال رمضان ٢٠٢٣ شهدت نماذج قوية وناجحة للسيدات في مناصب مواكبة لمجهودات تمكين المرأة مثل "وكيل النيابة الإدارية" في مسلسل "جميلة" و"عمدة" في مسلسل "حضرة العمدة والقيام بأعمال كانت تلقب بالأعمال الذكورية مثل "ريسة المركب" في مسلسل "تحت الوصاية"

ووفقا للنتائج، أعربت ٤٦٪ من المشاهدات عن عدم رضاهم عن بعض الصور المقدمة للمرأة في المسلسلات بسبب عدم تمثيلها لهن وكذلك عدم رضاهن عن بعض المضامين بنسبة ٤٢٪ وقد أسندن عدم رضاهن إلي اعتماد بعض الأعمال الدرامية على ابراز النماذج والسلوكيات السلبية فقط للمرأة

ورأت ٤٩٪ من المشاهدات أن صورة المرأة في مسلسلات 2023 كانت المرأة القوية بينما ٤٥٪ رأت أن صورتها الإعلامية عرضت كمستضعفة، كما أن ارتفعت نسبة آراء المشاهدات فيما يتعلق بواقعية الصورة المقدمة للمرأة بنسبة ٦٢٪ في دراما 2023 بالمقارنة ب ٤٨٪ لرمضان ٢٠٢٢ وهو الأمر الذي جاء متماشياً مع نتائج التقرير التحليلي المقارن.

وكشفت النتائج وفق ما أعلنته الدكتورة سوزان القلينى ، أن شخصية "منى زكى" في مسلسل "تحت الوصاية" اكتسحت الريادة بنسبة ٤٨٪ لتكون أكثر الشخصيات الدرامية التي عبرت ومثلت لمرأة المصرية، كما أنه أكثر مسلسل نال إعجاب المشاهدات بنسبة ٦٠٪ يليها شخصية "أمينة خليل" في مسلسل "الهرشة السابعة" بنسبة ٣٠٪، بينما احتلت شخصية "روبي" في مسلسل "حضرة العمدة" المرتبة الثالثة بنسبة ٢٠٪

وعلى عكس العام الماضي، أعربت المشاهدات عن غياب تمثيل المرأة ذات الإعاقة من الأعمال المقدمة لهذا العام اختارت ٦٥٪ من المشاهدات مسلسل "تحت الوصاية" ليكون الأكثر واقعية لهذا العام حيث أكدت نسية ٥٧٪ أن المسلسل ناقش الحقوق القانونية للأرملة بشكل منصف وواقعي وقد أكدت نسبة ٢٠٪ انهن تعرضن لمثل هذا الموقف بعد وفاة الزوج.

وأظهرت النتائج أن أهم قضايا المرأة التي تم تناولها في أعمال رمضان ٢٠٢٣ وفقا لرأي المشاهدات هي الحقوق القانونية للمرأة بعد وفاة الزوج بنسبة ٧٠٪ وهو ما يعكس التأثير الكبير لمسلسل "تحت الوصاية" يليها قضايا المواريث والحقوق المادية بنسبة ٦٢٪، بينما جاءت قضايا الزواج والطلاق في المرتبة الثالثة بنسبة ٥٤٪ ويلاحظ أن العام الماضي كانت قضية الأحوال الشخصية هي أكثر قضية برزت في الاستبيان كأهم قضية للمرأة في رمضان ٢٠٢٢ و هو ما كان موضوع مسلسل فاتن أمل حربي للفنانة نيللي كريم مما يعكس أهمية الدور الذي تقوم به الدراما في تجسيد الواقع المعاش لوضع اليد علي ما تعانيه المرأة نتيجة قوانين ظالمة وغير منصفة

اختارت ٧٣٪ من السيدات الحرمان من الحقوق المادية مثل الميراث والنفقة كأكثر مظهر للعنف ضد المرأة تم طرحه بالأعمال الدرامية يليه العنف الأسري والحرمان من حق الاختيار بنسبة ٤٨٪ وهو ما يقع تحت مسمي العنف المعنوي والنفسي ومن ثم العنف الجسدي .

يذكر أن هذا الاستبيان طبق بشكل الكتروني علي السيدات في 27 محافظة من محافظات مصر خلال الثلاثة أيام الأخيرة من شهر رمضان 2023 بعد أن شارفت المسلسلات علي الانتهاء.

وسوف يعلن المجلس التقرير التحليلي السنوي قبل نهاية هذا الأسبوع