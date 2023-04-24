الصحة: إنشاء وتطوير 22 منشأة طبية بـ 12 محافظة بتكلفة تجاوزت الـ 7 مليارات جنيه

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 22 منشأة طبية، بـ 12 محافظة، خلال عام 2022، في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بتطوير ورفع كفاءة وتحسين الخدمات، بهدف توفير حياة صحية آمنة وكريمة للمواطن المصري.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المشروعات الصحية ضمت محافظات (الجيزة، القليوبية، سوهاج، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، المنوفية، كفر الشيخ، أسيوط، الغربية، أسوان، مطروح).

وأوضح «عبدالغفار»، أن مشروعات الإنشاء الجديد شملت مستشفيات (شبرامنت المركزي، القناطر الخيرية المركزي، مجمع السويس الطبي، جناح الحميات والجهاز الهضمي والكبد بطنطا، مستشفى رمد أسوان) بتكلفة بلغت مليارا و 952 مليونا و87 ألف جنيه.

واستكمل أن مشروعات التطوير ورفع الكفاءة تمت بمستشفيات (صدر العياط، طهطا العام، جهينة المركزي، القصاصين التخصصي، رمد المحلة والسور الخارجي، الباجور المركزي، مستشفى السلام المبنى البحري، الصحة النفسية ببورسعيد، الأورام بكفر الشيخ، تطوير وتجديد مبنى الأطباء بمستشفى العلمين، كوم امبو، حميات أسوان، مركز تنمية كوم امبو، تنمية أسرة بلانة ثالث، حميات ديروط، حميات الشامية بأسيوط) بتكلفة تبلغ 5 مليارات و255 مليونا و888 ألف جنيه.

ومن جانبه، قال الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، إن الوزارة تسير وفق خطة تطوير استراتيجية متطورة، لكافة وحدات ومراكز ومستشفيات الصحة على مستوى محافظات الجمهورية، مع الحرص على التوسع في الإنشاءات الجديدة على أعلى مستوى من الكفاءة، ووفقا للمقاييس العالمية، مع مراعاة مواصفات المنشآت الخضراء صديقة البيئة، بما يساهم في توفير بيئة نظيفة وآمنة للمرضى المترددين على المنشآت الطبية.

IMG-20230424-WA0019

IMG-20230424-WA0018

IMG-20230424-WA0017

ع1

ع2