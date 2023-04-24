رئيس جامعة القاهرة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد تحرير سيناء

هنأ رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت باسم مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس الأركان، وقيادات ورجال القوات المسلحة؛ بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء وعودتها إلى حضن الوطن.

كما هنأ الخشت، أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والشعب المصري؛ بمناسبة ذكرى استعادة مصر كامل ترابھا الوطني بعد ملحمة انتصار 6 أكتوبر ومعركة نضال وكفاح طویل خاضته مصر على كل الجبھات لتحریر سیناء، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها ورجال قواتها المسلحة.

وثمن دور القوات المسلحة في تحرير أرض سيناء من الإرهاب، وبسط سيطرتها على ربوعها، مشيدًا الجهود الكبيرة للقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتصارات مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة في عموم سيناء.