محافظو الجمهورية يهنئون الرئيس السيسي بالذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء

بعث محافظو الجمهورية،اليوم /الاثنين/، برقيات تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء.

ففي شمال سيناء.. بعث المحافظ محمد عبد الفضيل شوشة ببرقية تهنئة إلى الرئيس السيسي جاء نصها: "يسعدني ويشرفني أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أهالى المحافظة وقياداتها بأخلص التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى تحرير سيناء".

وقال المحافظ- في البرقية- "هذه الذكرى المجيدة التى ستظل مبعثا لفخر الشعب المصرى العظيم، ورمزا للكرامة والعزة لبطولات سطر فيها رجال القوات المسلحة ملحمة العبور بالتضحية والفداء فى سبيل الدفاع عن الوطن واسترداد أراضيه، ولنستلهم فى هذه الذكرى والانتصارات رمزا متجددا يلهم المصريين القدرة والإرادة الصادقة على تحدي كل مستحيل ومواجهة كافة التحديات والأزمات.. سائلا الله عز وجل أن يرعاكم ويمتعكم دائما بموفور الصحة والعافية ويسدد على طريق الخير خطاكم، ودمتم لمصرنا الغالية قائدا عظيما يحقق لشعب مصر العظيم كل آماله فى التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار فى ظل قيادتكم الحكيمة".

وأكد محافظ شمال سيناء أن الذكرى 41 لتحرير سيناء تحمل كل معاني النصر والعزة والكرامة للشعب المصري، وتعيد إلى الأذهان ملاحم وبطولات عسكرية سجلها التاريخ للجيش المصري، مشيرا إلى أنه في هذا المناسبة حققت العسكرية المصرية نصرا عظيما أعاد أرض سيناء لمصر، وأعاد كرامة الأمة العربية بكاملها.

كما هنأ المحافظ بهذه المناسبة كلا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، سائلا المولى- عز وجل- أن يعيد علينا الذكرى الغالية بالخير، وأن يحفظ مصرنا الغالية ويديم عليها الانتصارات والعزة والتقدم.

وفي جنوب سيناء.. بعث المحافظ خالد فودة ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ 41 لتحرير سيناء.

وجاء نصها: "يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة محافظة جنوب سيناء بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات الطيبة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، أعادها الله على سيادتكم وعلى الشعب المصري بمزيد من التقدم والازدهار، داعيا المولى- عز وجل- أن يوفقكم قائدا، وأن يحقق على أيديكم خير مصر وعزها وتقدمها".

كما بعث المحافظ، برقيات تهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وإلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والفريق أول محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، وقادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة.

وأعرب المحافظ عن أسمى وأصدق آيات التهنئة بمناسبة عيد تحرير سيناء التي تعبر عن الاعتزاز والفخر ببطولات قواتنا المسلحة الباسلة، التي استطاعت تحقيق النصر العظيم على أرض سيناء.

وفي مطروح - بعث المحافظ خالد شعيب، اليوم الإثنين، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال٤١ لعيد تحرير سيناء.

جاء نصها " فخــامــة الرئيس عبد الفتاح السيسى، يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة "أعياد تحرير سيناء المجيدة "، تلك المناسبة الغالية على قلوب المصريين جميعًا والصفحة المشرفة في سجل التاريخ المصري والتي تؤكد على براعة الدبلوماسية المصرية، وتضحيات جيش مصر العظيم من أجل رفعة مصر وسلامة أراضيها واستقرارها وصون مقدساتها مع استرداد سيادتها الكاملة على كل شبر من سيناء الحبيبة التي قدم من أجلها أبناء الوطن من أبطال القوات المسلحة البواسل دمائهم لأجل عودتها لمصرنا الغالية.

وفي سياق - هنأ رئيس جامعة مطروح الدكتور مصطفى النجار، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء الحبيبة وعودتها إلى أحضان الوطن الغالى.

وأشار رئيس جامعة مطروح إلي أن هذه المناسبة ستظل راسخة في قلوب وعقول المصريين جيلًا بعد جيل ومصدرا للعزة والفخر والاعتزاز.

وأكد النجار على الدور الحيوي والهام الذي قامت به ولاتزال تقوم به قواتنا المسلحة الباسلة ورجالها الاوفياء في حماية الوطن والحفاظ على استقرار وسلامة أراضيه، وثمن أيضا جهودها المباركة فى التنمية المستدامة فى كافة ربوع البلاد داعيا المولى عز وجل ان يحفظ مصر وشعبها وجيشها وشرطتها من كل مكروه وسوء.

وفي أسيوط - بعث المحافظ عصام سعد برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ 41 لتحرير سيناء.

وجاء فى نص البرقية " يشرفني ويسعدني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة أسيوط وقياداتها التنفيذية أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة الذكرى الـ 41 لعيد تحرير سيناء..هذه المناسبة التاريخية التي تعبر عن الاعتزاز والفخر ببطولات قواتنا المسلحة الباسلة التي استطاعت تحقيق النصر العظيم على أرض سيناء داعين المولى العلي القدير أن يسدد على طريق الحق خطاكم وأن يبارك جهودكم المخلصة ويوفقكم لما فيه الخير والتقدم والإزدهار ونعاهد الله ونعاهدكم على المضي قدما نحو مسيرة الإصلاح والتنمية وبناء مصر الجديدة التي نحلم بها في ظل قيادتكم الحكيمة.. حفظ الله مصرنا الغالية جيشًا وشعبًا وقيادة وكل عام وسيادتكم بخير ".

كما تقدم المحافظ بالتهنئة إلى الشعب المصرى العظيم، داعيًا الله عز وجل أن يعيد تلك الذكرى على مصرنا الغالية وشعبها وقيادتها وجيشها بالخير والبركات متمنيًا للرئيس وقواتنا المسلحة كل التوفيق والسداد ولمصرنا الحبيبة التقدم والنهضة والرقي.

وفي سوهاج - وجه الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة، والشعب المصري بمناسبة الذكرى ال٤١ لعيد تحرير سيناء.

وقال رئيس جامعة سوهاج - في بيان - إن هذه المناسبة العظيمة تجعلنا نذكر بكل فخر واعتزاز أبناء مصر البواسل الذين قدموا كل غالٍ ونفيس من أجل استرداد كل حبة رمل في سيناء الحبيبة، مؤكدًا إنه يوم مشهود في تاريخ النضال الإنساني، والذي استردت فيه أرض مصر بأيدي أبنائها من رجال القوات المسلحة الذين ضربوا أروع الأمثال في التضحية والفداء، وبقوة العزيمة والإيمان والإصرار على النهوض بالرسالة النبيلة لدعم التنمية والاستقرار.

وثمن رئيس الجامعة، دور رجال القوات المسلحة الذين لا يزالون يُقدمون أرواحهم ودماءهم لتطهير هذه الرقعة الغالية من أرض مصر من صنوف الإرهابيين والخونة وتجار الدين المُتربصين بأمن وسلامة الوطن، متمنيًا لمصر وشعبها مزيدًا من التقدم والنجاح على الصعيدين السياسى والإقتصادى لاستكمال مسيرة الإنجازات غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، داعيًا الله بالتوفيق والسداد للقوات المسلحة مصنع الرجال والأبطال رافعو رايه وعقيدة النصر أو الشهادة في حربهم الضروس ضد قوى الشر.