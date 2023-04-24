رئيس المكسيك يعلق جولته في شبه جزيرة "يوكاتان" بعد إصابته بكورونا

علق الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور جولته في شبه جزيرة "يوكاتان"، بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للمرة الثالثة.

وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور- حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، اليوم /الاثنين/- "إن الأمر ليس خطيرا"، وذلك في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء تعليق الرئيس المكسيكي في أعقاب تقارير في الصحف المحلية أفادت بأن لوبيز أوبرادور شعر بالإغماء، أمس /الأحد/، واضطر إلى إلغاء جولته، وهو أمر نفاه المتحدث باسم الرئاسة.

يشار إلى أن الرئيس المكسيكي البالغ من العمر 69 عاما، ولديه تاريخ من مشاكل القلب، أصيب بفيروس كورونا في أوائل عام 2021 وتعافى بعد تلقيه ما وصفه في ذلك الوقت بأنه علاج تجريبي، وفي يناير 2022 أعلن إصابته للمرة الثانية بالفيروس وسط ارتفاع في حالات الإصابة به في المكسيك.