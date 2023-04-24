الإصلاح والنهضة: قرارات الرئيس عن زيادة الدعم تؤكد حرصه على الارتقاء بمستوى المعيشة

أشاد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تضمنت رفع موازنة الدعم والحماية المجتمعية بنسبة تقارب ال ٥٠%.

وأكد عبد العزيز، أن القرارات تؤكد انحياز السيد الرئيس لإجراءات الحماية المجتمعية التي تدعم المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأضاف هشام بأن حزمة الدعم جاءت شاملة سواء للسلع البترولية والتموينية والعلاج على نفقة الدولة والإسكان الاجتماعي والمعاشات بما يؤكد حرص الرئيس على القرارات التي تساهم في الارتقاء بمستوى المعيشة.

جدير بالذكر أن حزب الإصلاح والنهضة دائما ما كان يطالب بضرورة توسيع مظلة الحماية المجتمعية بما يساهم في دعم الفئات الأكثر احتياجا.