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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلماني: جهود إعادة المصريين من السودان تحسب للدبلوماسة المصرية

النائب محمد صلاح
النائب محمد صلاح البدري
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أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن جمهورية السودان الشقيقة تعتبر امتدادا للأمن القومي المصري، وأن استقرارها وسلامة أراضيها غاية مهمة لدى مصر والمصريين، موضحا أن مصر تحرص على أمن وسلامة واستقرار المنطقة بما يضمن حياة كريمة لكافة شعوبها.

وشدد البدري، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، على أن الدولة المصرية ترفض التدخل فى شئون الدول الداخلية، وتؤكد دائما على سياستها الخارجية وأنها تمارس السياسة بشرف فى زمن عز فيه الشرف، مضيفا” أن الدول حرة فى تقرير مصيرها ولها كامل السيادة على أراضيها”.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح الدبلوماسية المصرية والجهات المعنية فى إعادة المصريين المحتجزين فى السودان يحسب لها، كما تعمل على التنسيق ليل نهار لعودة وإجلاء ٤٣٦ مواطناً من الراغبين من السودان عبر الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية.

يذكر أن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، صرح أنه في اطار جهود الدولة فى تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، تم اليوم ٢٣ إبريل الجارى إجلاء ٤٣٦  مواطناً من السودان عبر الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية.

النائب محمد صلاح البدري بمجلس الشيوخ السودان للأمن القومي المصري مصر