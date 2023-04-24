بالصور.. شواطئ بورسعيد كاملة العدد بعد العيد

شهدت شواطئ محافظة بورسعيد، إقبال كبير من المواطنين، اليوم الاثنين، للاحتفال بإجازة عيد الفطر المبارك بالتزامن مع حالة الطقس المعتدلة التي تشهدها المحافظة من شمس ساطعة واعتدال درجات الحرارة وهدوء أمواج البحر.

ويقضى المواطنون من أبناء بورسعيد وزوارها من المحافظات الأخرى أوقاتهم بين الاستمتاع بنسيم البحر والتريض والمشي على الشاطئ، وممارسة عدد من الألعاب الشاطئية مثل: كرة القدم والكرة الطائرة، فضلًا عن ركوب "البيتش باجي" والخيول والدراجات الهوائية.

وأشار جابر فضل، مدير شاطئ الياسمين، إلى أن الدخول لشاطئ بورسعيد بالمجان دون سداد أي رسوم، وهناك مبادرة لتخفيض الأسعار أطلقها مؤجري الشماسي والكراسي حيث يبلغ سعر تأجير الكرسي 5 جنيهات، ويمكن للأسرة الحصول على 5 كراسي وترابيزة وشمسية مقابل 50 جنيه فقط، كما تنتشر دورات المياه العمومية بطول الشاطئ.

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