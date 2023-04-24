فرنسا تغلق سفارتها في الخرطوم

أعلنت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الفرنسية، أن بلادها قررت إغلاق سفارتها في السودان حتى إشعار آخر، حيث لم تعد هناك نقطة التقاء واتصال للراغبين في مغادرة الخرطوم.

وأوضحت في اتصال لـ“البوابة نيوز”: أن السفارة الفرنسية ستواصل أنشطتها من باريس تحت مسئولية السفير، ويتم حاليا تعبئة جهود فرنسا لتسهيل وقف إطلاق النار واستئناف عملية الانتقال السياسي في السودان.

وأضافت: أن بلادها تدعم بالكامل آلية التنسيق تحت رعاية الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وتدعو باريس جميع الأطراف إلى إنهاء القتال ، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، وتجنيب السكان المدنيين، والعودة إلى مسار الحوار السياسي.