بر حتى الموت.. وفاة ابن بعد أيام من تشييع جثمان والدته بجنوب سيناء

تجمع الأهالي والأصدقاء والأحباب منذ أيام قليلة مع؛ محمد علي عابدين أحد العاملين بهئية إسعاف جنوب سيناء، لتشييع جثمان والدته، واليوم تشيع جنازته، وسيواري جثمانه الثرى ليلحق بها حيث رحل متأثرا بحزنه الشديد على وفاة امه.

وتقدمت هيئة الإسعاف فرع جنوب سيناء بقيادة الدكتور محمد عبدالجواد، مدير الفرع وجميع العاملين بها بخالص التعازي لأسرة الفقيد، معتبرين أنه قدم نموذجًا فريدًا خلال عمله، في الأخلاق والاحترام والالتزام والإخلاص والتفاني في العمل.

ومنذ إعلان خبر وفاة المرحوم محمد عابدين، تحولت صفحات التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” إلى سرادق عزاء كبير، وانهمرت تغريدات ورسائل التعزية، معتبرين أن الفقيد كانا نموذجا يحتذى بهما في سمو الأخلاق والإخلاص والتفاني في العمل، ومثالا رائعا في العطاء، سائلين الله تعالى جلّت قدرته أن يرحمه هو ووالدته برحمته الواسعة وأن يحشرهما مع الصالحين وأن يلهم ذويهما ومحبّيهما الكُثر جميل الصبر والسلوان.

ومن تغريدات ورسائل التعزية ما كتبه أحد أصدقاء المرحوم محمد عابدين على صفحته الشخصية كتب : “إنا لله وإنا إليه راجعون.. لا إله إلا الله ربنا يرحمك ويجعل عملك شفيع ليك .. والله الواحد حزين.. والله مافى مره تاخرت انك تساعد فى شغلك.. كل مرة طلعت معاك فيها فى الاسعاف كنت دايما شخص محترم وجدع ويهمك المريض ولا قصرت مرة.. ربنا يرحمك يا محترم.. ادعوله يا جماعه توفى بعد وفاه امه باسبوع”.

وكتب آخر: “ولا نقول الا ما يرضي الله انا لله وإنا إليه راجعون.. وداعا القلب الطيب ولا حول ولاقوة الابالله ربنا يعوض شبابك في الجنة.. القلب الطيب/ محمد عابدين في ذمه الله.. إلي رحمه الله الواسعه وجنات النعيم....زميلي لمده ٨ سنوات متواصلة فى اسعاف جنوب سيناء كلها احترام وخير وأخ فاضل ...ربنا يرحمك يابن الأصول ويرحم والدتك الست الطيبة”.