الكرملين: محاولات التدخل في الانتخابات الروسية ستزداد على خلفية العملية العسكرية الخاصة

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (كرملين) دميتري بيسكوف إن محاولات التدخل في الانتخابات الروسية ستزداد على خلفية العملية العسكرية الخاصة.

وأضاف - في تصريحات اليوم الإثنين - "في كل مرة يتم التدخل من الخارج بطريقة أو بأخرى، وفي ظروف العملية العسكرية الخاصة والوضع الدولي الحالي، فإن هذا الضغط ومحاولات التدخل ستزداد عدة مرات".

وكانت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، أعلنت في وقت سابق أن الغرب يقوم عمدا بعمل تحضيري لتشويه سمعة الانتخابات في روسيا وتقويض المجتمع من الداخل مهم بالنسبة للدول الغربية.