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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الكرملين: بوتين تلقى دعوة للمشاركة في قمة "بريكس" وسننظر فيها

بوتين
بوتين
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أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيس فلاديمير بوتين، تسلم دعوة للمشاركة في قمة "البريكس" القادمة، مؤكدًة على أن هذا التكتل يعتبر مهمًا.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين- "إن دعوة المشاركة في قمة (بريكس) القادمة موجودة لدينا، وسيتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها مع اقتراب انعقاد القمة".

وأضاف بيسكوف: "أن روسيا على أي حال ستشارك بنشاط في هذه القمة"، مؤكدا أن بلاده تعتبر هذا التكتل مهمًا للغاية وتتزايد أهميته باستمرار. 

وتابع المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية: "سيستمر العمل وعلى كل المستويات وسنواصل المشاركة في هذا الحدث".

 

الكرملين بريكس بوتين