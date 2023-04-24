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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيطرة على حريق بشقة سكنية بالمريوطية

نشوب حريق داخل شقة
نشوب حريق داخل شقة سكنية
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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في عقار رقم 5 الدور في شارع مصنع الكيماويات بالمريوطيه فيصل بالدور التالت ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المريوطية فيصل ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق،نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في إخماد حريق اندلع داخل شقة بفيصل ، تم اخطار المهندس طه عبد الصادق رئيس حى الهرم والحماية المدنية ومدرية أمن الجيزةوتمت السيطرة عليه دون إصابات او وفيات .


 

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