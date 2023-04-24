السيطرة على حريق بشقة سكنية بالمريوطية

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في عقار رقم 5 الدور في شارع مصنع الكيماويات بالمريوطيه فيصل بالدور التالت ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المريوطية فيصل ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق،نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في إخماد حريق اندلع داخل شقة بفيصل ، تم اخطار المهندس طه عبد الصادق رئيس حى الهرم والحماية المدنية ومدرية أمن الجيزةوتمت السيطرة عليه دون إصابات او وفيات .



