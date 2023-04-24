الخارجية اللبنانية: إجلاء 52 مواطنا من بورسودان على متن سفينة سعودية إلى جدة

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية إجلاء 52 لبنانيا من مدينة بورسودان على متن سفينة للبحرية الملكية السعودية اليوم الاثنين.

وأوضحت الخارجية اللبنانية - في بيان اليوم - أنها تبلغت من سفيرة لبنان في السودان إجلاء 52 شخصا من بورسودان بعدما تم إجلائهم بالأمس من العاصمة الخرطوم على متن حافلة نقل ركاب.

وأشارت إلى أن المواطنين اللبنانيين في طريقهم الآن الى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، تمهيدا لعودتهم إلى وطنهم.

ووجه وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب الشكر لقيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود والسفير السعودي في السودان لتقديمهم كافة التسهيلات والمساعدة لإجلاء اللبنانيين واستقبالهم كضيوف بالمملكة في مدينة جدة، تمهيدا لعودتهم الى وطنهم بالسرعة المرجوة.