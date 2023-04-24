مدير الحديقة النباتية بأسوان: 3800 زائر لجزيرة النباتات خلال عيد الفطر بينهم 725 سائحا

قال مدير عام الحديقة النباتية بأسوان الدكتور عمرو محمود إن عدد زوار الحديقة خلال عيد الفطر المبارك بلغ 3800 زائر من بينهم 3075 من الزائرين المصريين، و725 من السائحين الأجانب.

وأضاف مدير عام الحديقة النباتية بأسوان - في تصريح اليوم الاثنين - أن إجمالي عدد الزوار في أول أيام العيد بلغ 450 زائرا منهم 225 من المصريين، و 225 من السائحين الأجانب، فيما زار الحديقة فى اليوم الثاني 1550 زائرا منهم 1325 من الزوار المصريين و225 من السائحين الأجانب، وفى اليوم الثالث لعيد الفطر زار الحديقة 1800 شخص منهم 1525 من المصريين، 275 من السائحين الأجانب، موضحا أن الحديقة النباتية تعد من أبرز وأهم المقاصد بالمحافظة، خلال الأعياد والمناسبات القومية المختلفة، حيث يوفد إليها المواطنون للاستمتاع بقضاء هذه الأوقات وسط الطبيعة الخلابة.

وأشار إلى أن الحديقة تضم أندر أنواع النباتات على مستوى العالم، وتعد من أشهر الحدائق التاريخية بالمحافظة والتي تعود لأكثر من 115 عاما.