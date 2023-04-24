"قناة السويس": تداول 243 سفينة بموانئ المنطقة الشمالية خلال مارس الماضي

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية قد سجلت حركة تداول للسفن، خلال شهر مارس الماضي، بإجمالي حمولات بلغ 4 ملايين و443 ألفا و508 أطنان كطاقة محققة، وعدد حاويات 341 ألفا و545 حاوية "مكافئة" من خلال استقبال 243 سفينة متنوعة.

وذكرت المنطقة الاقتصادية، في بيان اليوم الاثنين، أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية وصلت إليه 32 سفينة حاويات بطاقة محققة 466 ألفا و482 طنا و36 ألفا و576 حاوية "مكافئة"، كما وصلت إلى الميناء 7 سفن سياحية، و14 سفينة بضائع عامة، و7 سفن صب سائل، وسفينة "رورو"، وسفينتان "تحولت ساحليا"، فضلا عن وصول 41 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

وأشارت إلى أن ميناء شرق بورسعيد وصلت إليه، خلال شهر مارس، 112 سفينة حاويات، و19 سفينة "كلينكر"، وسفينتا "أسمنت" بطاقة محققة 3 ملايين و952 ألفا و981 طنا، وعدد حاويات 304 آلاف و969 حاوية "مكافئة".

فيما وصلت إلى ميناء العريش البحري 6 سفن لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 24 ألفا و45 طنا، ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير الذي يشهده ميناء العريش الآن .

وأكدت الهيئة العمل دائماً على تطوير أرصفة الموانئ التابعة لها حتى تستوعب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة؛ لجذب الخطوط الملاحية العالمية وجذب الاستثمارات المختلفه للمنطقة الاقتصادية وموانئها.