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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وزير التعليم العالي يهنئ السيسي بمناسبة عيد تحرير سيناء

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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تقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية ورؤساء الجامعات وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب بالتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي،بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لعيد تحرير سيناء، تلك الذكرى التي قدم فيها أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن؛ فضربوا أروع الأمثلة في البطولة الخالصة والوطنية الصادقة، من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن.

وأعرب د. أيمن عاشور وقيادات الوزارة عن تقديرهم لجهود تعمير وتنمية سيناء، مثمنين جهود القوات المسلحة، معربين عن تمنياتهم بالأمن والاستقرار والتقدم للوطن الغالي.

 

التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور الرئيس عبدالفتاح السيس الشعب المصرى القوات المسلحة