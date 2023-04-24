بوريل يندد بتشكيك مبعوث الصين لدى فرنسا في سيادة الدول المنبثقة عن الاتحاد السوفيتي

وصف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، تصريحات السفير الصيني لدى فرنسا لو شاي، بـ "غير المقبولة"، حيث شكك في سيادة الدول المنبثقة عن الاتحاد السوفيتي .

وكتب بوريل- في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، اليوم /الاثنين/- "تصريحات السفير الصيني لدى فرنسا التي تشكك في سيادة الدول التي أصبحت مستقلة مع نهاية الاتحاد السوفيتي في عام 1991 غير مقبولة.. ولا يسع الاتحاد الأوروبي إلا أن يفترض فقط أن هذه التصريحات لا تمثل سياسة الصين الرسمية " .

وكان السفير الصيني في فرنسا قد ذكر، في وقت سابق، أن الدول التي كانت ذات يوم جمهوريات داخل الاتحاد السوفياتي "ليس لها وضع فعال في القانون الدولي" لأنه، في رأيه، لا توجد اتفاقية دولية ذات صلة من شأنها أن تصدق على وضعها، مشيرا إلى أن شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا "كانت في الأصل روسية".