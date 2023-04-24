رئيس وزراء التشيك يزور كازاخستان في إطار جولته الآسيوية الحالية

وصل رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا إلى كازخستان، وذلك في إطار جولته الآسيوية الحالية التي تشمل 6 دول واستهلها بزيارة الفلبين.

وذكر راديو (براغ الدولي) - في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الاثنين - أنه من المقرر أن يلتقي فيالا خلال هذه الزيارة الرئيس قاسم جومارت توكايف ورئيس الوزراء عليخان سمايلوف، مشيرا إلى أنه سيطلق أيضا منتدى أعمال خلال تواجده في كازاخستان.

ومن المتوقع أن يبحث رئيس الوزراء التشيكي مع المسئولين في كازاخستان عدة قضايا أبرزها الطاقة والنقل والدفاع والتعاون الصناعي الدفاعي.

وتعد كازاخستان الشريك التجاري الأهم للتشيك في منطقة آسيا الوسطى، وكانت هي ثاني أكبر مورد للنفط للتشيك في عام 2021.