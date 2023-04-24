إقبال كثيف من المواطنين على مراكز الشباب بشمال سيناء في عيد الفطر

توافد عدد كبير من المواطنين على مراكز الشباب بشمال سيناء، في رابع أيام عيد الفطر المبارك، وسط العديد من الفقرات الفنية، وفرحة الأطفال والأسر وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب "العيد أحلى" برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويتم تنفيذها بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية احتفالا بعيد الفطر المبارك.

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء - في تصريح له اليوم - "إنه تم إطلاق فعاليات المبادرة بمراكز شباب المحافظة التابعة لإدارات شباب المحافظة أول وثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك، وتضمنت فاعليات المبادرة تنفيذ يوم ترفيهي لأهالينا القاطنين بالقرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب، وتهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عليهم من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب وإتاحة إمكانيات المراكز للجمهور.

وأضاف أن المبادرة تأتي، تأكيدا على عدم اقتصار دور مراكز الشباب على ممارسة الرياضة فقط، بل جذب أكبر عدد من المشاركين في الأنشطة والفاعليات، وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز وتقديم حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة والفاعليات الرياضية والثقافية والفنية والترويحية والخدمية والتي تناسب كافة الأعمار ومختلف الفئات.