رئيس المعاهد الأزهرية: أنهينا كل الاستعدادات لامتحانات نهاية العام السبت المقبل

الإثنين 24/أبريل/2023 - 12:52 م

أكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أيمن عبدالغني أن القطاع أنهى استعداداته لامتحانات نهاية العام الدراسي للصفين الرابع والخامس الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي والتي تبدأ السبت المقبل، معربا عن تمنياته لجميع التلاميذ بالنجاح والتفوق.

وأوصى رئيس المعاهد الأزهرية - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - الطلاب بالاستذكار جيدًا، والحفاظ على التوازن النفسي وعدم التوتر أثناء أداء الامتحان، مشيرا إلى أن الأسبوع الجاري سيشهد زيارات مكثفة للمعاهد للاطمئنان على كافة الاستعدادات قبل بدء الامتحانات.

وأوضح أن أسئلة الامتحانات ستكون في مستوى الطالب المتوسط، لافتا إلى تواجد أستاذ المادة خلال الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات للطلاب، وتهيئة المناخ المناسب لهم.