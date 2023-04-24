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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل 60 شخصا على أيدي مسلحين بإقليم ياتنجا في بوركينا فاسو

الاوضاع في بوركينا
الاوضاع في بوركينا فاسو
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أعلن المدعى العام في أواهيجويا ببوركينا فاسو لامين كابوري، مقتل نحو 60 مدنيا في شمال البلاد على أيدي أشخاص يرتدون زي القوات المسلحة البوركينية.

وقال "كابوري" ـ في بيان حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الاثنين/ - إن تحقيقا بدأ بعد الهجوم على قرية "الكرمة" في إقليم /ياتنجا/ بالمناطق الحدودية قرب مالي وهي منطقة اجتاحتها جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين وتشن هجمات متكررة منذ سنوات.

وكان مسلحون مجهولون قد قتلوا 40 شخصا وأصابوا 33 آخرين في هجوم على الجيش وقوات متطوعة في نفس المنطقة بشمال بوركينا فاسو بالقرب من أواهيجويا في 15 أبريل الجاري، وفقا للحكومة البوركينية.

أيدي مسلحين راديو فرنسا الدولي الأوضاع فى بوركينافاسو