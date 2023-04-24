رئيس وزراء اليابان وحاكم فلوريدا يؤكدان أهمية التحالف بين البلدين

اتفق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، وحاكم فلوريدا رون دي سانتيس اليوم الاثنين، على أن التحالف القوي بين البلدين، هو المفتاح لإدارة الوضع الأمني الخطير في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأوضحت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه في بداية اجتماعهم في مكتب رئيس الوزراء بطوكيو، الذي كان أمام وسائل الإعلام، أشاد المسئول الأمريكي بقرار كيشيدا زيادة الإنفاق الدفاعي لليابان في مواجهة التهديدات العسكرية المتزايدة.

وأكد كيشيدا أن تعزيز التحالف مهم "لتأمين السلام والاستقرار والازدهار للمجتمع الدولي".

وفي ديسمبر الماضي، قررت الحكومة زيادة إنفاقها الدفاعي السنوي إلى حوالي 2 % من إجمالي الناتج المحلي، على قدم المساواة مع أعضاء حلف شمال الأطلنطي (الناتو)، بحلول نهاية مارس 2028 والحصول على قدرات هجوم دفاعية.

ويزور دي سانتيس، حاليا اليابان مع وفد تجاري يسعى إلى تعزيز التبادلات التجارية مع الولاية الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة.

وينظر إلى عضو الكونجرس السابق، الذي لم يعلن رسميا بعد عن ترشيحه للرئاسة، على أنه أحد المنافسين المحتملين الرئيسيين على ترشيح الحزب الجمهوري ومنافسا للرئيس السابق دونالد ترامب.