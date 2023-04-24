"جمع التوقيعات".. وسيلة مرتضى منصور للعودة لرئاسة الزمالك

تسيطر حالة من الغضب الشديد على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعدما قررت وزارة الشباب والرياضة تطبيق حكم المحكمة بعزله من منصبه واختيار رئيس جديد للنادي من بين أعضاء المجلس.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات صحفية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إنه لن يترك حقه، مؤكدا أنه سيقوم بجمع توقيعات من الجمعية العمومية للزمالك من أجل إلغاء حكم عزله من رئاسة الزمالك.

وأضاف: أنه يرفض نزول جماهير الزمالك إلى الشارع حفاظا على أمن مصر ، متابعا: “ مش هسيبك يا محمود يا خطيب ” .

وكانت وزارة الرياضة والشباب قد أصدرت قرارا، الخميس الماضي باعتبار منصب رئيس نادي الزمالك شاغرا، فيما قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة إن كل من يمتنع أو يعرقل تنفيذ حكم القضاء الإداري بعزل مرتضى منصور، يعرض نفسه للحبس.