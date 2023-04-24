استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته خلال اقتحام الاحتلال مخيم "عقبة جبر"

الإثنين 24/أبريل/2023 - 12:20 م

استشهد شاب فلسطيني، وأصيب ثلاثة آخرون، فجر اليوم الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم "عقبة جبر" بمدينة أريحا، الواقعة بشرق الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية أن الشاب سليمان عايش استشهد بالرصاص الحي، وتم احتجاز جثمانه من قبل جيش الاحتلال، فيما أصيب 3 آخرون، واعتقل أحدهم، خلال اقتحام المخيم.

وفي السياق ذاته، أصيب مواطن فلسطيني من مدينة أريحا، بجروح ورضوض جراء دعسه من قبل آلية عسكرية إسرائيلية في شارع الهلال من المدينة، نقل على إثرها إلى المستشفى، ووصفت حالته بالمتوسطة.

وفي محافظة "بيت لحم" إلى الجنوب من القدس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم "الدهيشة" وداهمت منزل الصحفي أسامه العيسة بحثا عن نجله، وعبثت بمحتوياته، واندلعت مواجهات بين سكان المخيم وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت.

وأشارت مصادر أمنية فلسطينية في "الخليل" جنوب الضفة الغربية، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين من المحافظة.