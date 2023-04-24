اليوم.. سنودس النيل الإنجيلي يعقد جلساته للدورة الــ"133" بكنيسة الأزبكية

يعقد سنودس النيل الإنجيلي - المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر دورته الــ"133، من بعد ظهر اليوم وتستمر أعماله حتى مساء الخميس بمقر الكنيسة الإنجيلية بالأزبكية.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات على مقعد رئيس السنودس بعد انتهاء فترة الرئيس الحالي القس كمال رشدي والتي تقدر بعامين متتاليين، ونائب الرئيس أيضاً بعد انتهاء فترة القس صموئيل زكي والذي قضي عامين لشغل المقعد .

كما مقرر انتخاب رئيس مجلس شئون الشيوخ بعد انتهاء فترة شغل الشيخ عصام واصف مقعده لدورتين متتاليتين ويقدر كل دورة باربعة سنوات، بينما مجلس الحوار والعلاقات المسكونية تجديد مدة تقدر باربعة سنوات جديدة للقس رفعت فكري الرئيس الحالي للمجلس .

جدير بالذكر الانتخابات الخاصة بالسنودس تتم بالاقتراع السري خلال الصناديق، ويتم فرز الاصوات خلال انعقاد الجلسة .